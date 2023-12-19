الجندي: جهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومميزات للمصريين بالخارج

احتفل العالم أمس في الثامن عشر من شهر ديسمبر باليوم العالمي للمهاجرين الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000 بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم.

ففي عام 1990، أقرّت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

رعاية المصريين بالخارج

وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أننا حريصون على استعراض جانب من جهود وزارة الهجرة في مواجهة الهجرة غير الشرعية ورعاية المصريين بالخارج.

اليوم العالمي للمهاجرين

وأضافت وزيرة الهجرة: "أننا إذ نحتفي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، فنؤكد استمرار سعينا بكل طاقتنا لخدمة أبنائنا في المحافظات مكافحة الهجرة غير الشرعية، للمشاركة في جهود القيادة السياسية وبناء الإنسان، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية فضلا عن استمرار تلبية وتوفير كافة طلبات واحتياجات ومحفزات مخصصة للمصريين بالخارج".

وأكدت وزيرة الهجرة انه يمكن للهجرة أن تكون ركن أساسي في التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في حال تم إدارة الهجرة بشكل جيد.

وقد نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، تصميمات معلوماتية "انفوجراف - Infographics" تسلط الضوء خلاله على أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف رعاية المصريين بالخارج.