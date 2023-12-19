وفاة شخص وإصابة فتاة في حادث مروري مأساوي إنقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

شهد طريق أسيوط الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة الرحاب في مركز الفتح بأسيوط حادث مروري مأساوي إنقلاب سيارة ملاكي، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة فتاة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، حيث أفاد البلاغ الوارد من النجدة بحادث انقلاب سيارة ملاكي والتحذير من وجود حالة وفاة وإصابة في الموقع.

تمت الاستجابة الفورية للبلاغ ووصول ضباط المركز وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث. وبناءً على عمليات المعاينة والفحص، تبين أن السيارة التي انقلبت كانت تحمل الرقم 3496. وبسبب الحادث، فقد توفي السيد "رضا غ." البالغ من العمر 60 عامًا، بينما أصيبت الشابة "حلا م. س." التي تبلغ من العمر 22 عامًا.

تم نقل جثة الفقيد والمصابة إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي العلاج اللازم. وتم فتح تحقيق من قبل الشرطة للوقوف على أسباب وتفاصيل الحادث ومعرفة ما إذا كان هناك عوامل أخرى تسببت في الانقلاب، كما يجري التحقيق لتحديد المسؤوليات المحتملة في هذا الحادث المؤسف.

وتم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على أسباب وتفاصيل الحادث، ولمعرفة ما إذا كان هناك أي خروقات في قوانين السير والمرور. يجري رجال الأمن معاينة مكان الحادث وجمع الأدلة والشهادات من الشهود لتحديد تسلسل الأحداث التي أدت إلى الحادث.

يعتبر هذا الحادث مؤشرًا آخر على الحاجة الملحة لتعزيز قوانين السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي بين السائقين بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية واحترام قوانين المرور. من المهم أن يتعلم الجميع من هذه الحوادث المؤسفة ويعملوا جميعًا على زيادة الوعي المروري وتعزيز السلامة على الطرقات.