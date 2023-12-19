محافظ جنوب سيناء يفتتح الملعب الخماسي بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض

افتتح اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الملعب الخماسي والثلاثي المتعدد بمدرسة الشهيد غبد المنعم رياض الرسمية لغات التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام، ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة رأس سدر والمحافظة وقيادات الإدارة التعليمية .

واستهل المحافظ الافتتاح بقص الشريط، ثم استمع المحافظ لعدة فقرات فنية وغنائية قدمها طلاب المدرسة منها فقرة شعرية بعنوان " صباح النصر يامصر" للطالبة خديجة هاني، وأغنية " ابويا وصاني " للطالب عبد الرحمن أحمد، وفقرة تراثية سيناوية بإشراف سالي، ثم عرضا بإشراف رياضيا منال، ثم عرضا لفقرة رياضية " الكاراتيه " وآخر عرضا " للجمباز" وخلال الافتتاح أشاد المحافظ بمواهب الطلاب ووجه بمكافأة مالية مجزية قدرها 25 ألف جنيه للطلاب والمدربين

من جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمحافظ على تشريفه، مثمنا جهود سيادته المبذولة لخدمة الطلاب والعلمية التعليمية بجنوب سيناء ودعمه المستمر لها الذي انعكاس بثمار مشرفة ومواهب متميزة لأبناء المحافظة، إضافة لدعم أولياء الأمور في كل مناسبة، وتقديره الخاص للمعلم ودوره في تنشئة جيل المستقبل.

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