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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

استشاري إدارة كوارث: حرائق الكهرباء لا يجب استخدام المياه معها

حريق
حريق

 قال شوقي عبدالكريم، استشاري إدارة الكوارث والأزمات، إنه من المستحيل أن تطفئ المياه حرائق الغاز، مؤكدًا أن كل حريق له نوع محدد يستطيع التعامل معه "الكهرباء غير البترول غير الخشب".

 وأضاف “عبدالكريم”، خلال حواره ببرنامج "بنت البلد"، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، عبر فضائية "TeN"، أن حرائق الكهرباء لا يجب استخدام المياه معها، داعيًا حينها إلى فصل الكهرباء فورًا وهذه أول خطوة للتعامل مع حرائق الكهرباء.

  المياه تستطيع إطفاء الحرائق في الخشب والملابس:

 وأشار إلى أن المياه تستطيع إطفاء الحرائق في الخشب والملابس، أما حرائق الغاز تحتاج إلى تقليل نسبة الأوكسجين وهو يتطلب وجود فوطة مبللة بجوار ربة المنزل أثناء تواجدها في المطبخ، وحال حدوث أي مشكلة يتم غلق الأنبوبة وفكها والخروج بها خارج المطبخ.

 وحذر من استخدام المياه في إطفاء حرائق الكهرباء، ولكن يجب إطفاء محول الكهرباء في المنزل، ووضع رمل على النار، داعيًا إلى الابتعاد عن النيران بمسافة متر ونصف لأنه قد يكون هناك ماس كهربائي بمحيط الحريق.

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