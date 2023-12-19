أمن أسيوط يضبط 31 قضية سلاح ناري و8 قضايا مخدرات

قام رجال الشرطة في مديرية أمن أسيوط بعملية ناجحة تم خلالها ضبط 31 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية. تم ضبط 17 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى 21 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. تمت العملية بحضور 31 متهمًا، منهم 23 متهمًا لديهم سوابق جنائية.

وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات، تم ضبط 8 قضايا للاشتباه في تورط المتهمين في تهريب المواد المخدرة. كانت المضبوطات تشمل 4,250 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة. تم القبض على 12 متهمًا في هذه القضايا، وكان 10 منهم لديهم سوابق جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 645 حكمًا قضائيًا متنوعًا كجزء من جهود الشرطة لتطبيق القانون ومكافحة الجريمة في المنطقة.

تأتي هذه العمليات الأمنية في إطار التزام الشرطة بحماية المجتمع وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين. يعكس النجاح في ضبط هذه القضايا المتعلقة بالأسلحة النارية والمخدرات الجهود المستمرة التي تبذلها الشرطة لمواجهة التهديدات الأمنية والجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المجتمع.

تستمر مديرية أمن أسيوط في تعزيز جهودها لضبط المروجين والمتورطين في تجارة الأسلحة النارية والمخدرات، وتؤكد الشرطة على استعدادها الدائم للتصدي للجريمة والحفاظ على الأمن العام وحماية الحقوق والحريات للمواطنين.