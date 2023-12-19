خاص الوفد| مدرب صن داونز: لن نعتمد على التاريخ في مواجهة بيراميدز

أكد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي أنه لن يعتمد على التاريخ في مواجهة بيراميدز والتي ستجمع بين الفريقين اليوم بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال رولاني موكوينا ردًا على سؤال محرر الوفد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب، هل يدخل فريق صن داونز لقاء بيراميدز متسلحًا على تفوقه على الأندية المصرية: لا نفكر بهذه الطريقة، في مبارياتنا سواء المحلية أو القارية.

أشار إلي أن ظروف المجموعة صعبة حيث أن كل فريق يمتلك ٤ نقاط وأن فريقه يستهدف تحقيق نتيجة إيجابية في جميع المباريات القادمة، مضيفًا أن كرة القدم الحديثة تتطلب الفوز في جميع المباريات لإسعاد الجماهير.

أتم حديثه: "سياستنا باحترام الخصم والفريق الذى نلعب معه، إذا تتطلب الأمر منا أن نبذل دمًا بدلًا من العرق من أجل الفوز في اللقاءات".

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم :

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة صن داونز في المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 بصوت المعلق أحمد عبده.