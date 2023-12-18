وزير العدل يستقبل وفدًا قضائيًا من الإمارات

استقبل المستشارعمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا قضائيًا من دولة الإمارات الشقيقة يضم الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي الأمين العام للمجلس القضائي بإمارة دبي والمستشارمحمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والوفد المرافق لهما، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزراة العدل.

وزير العدل يستقبل وفد قضائي من دولة الامارات العربية المتحدة

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسادة الضيوف، مُشيرا إلى قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها في شتى المجالات سيما من حيث تبادل الخبرات القضائية منوها عن تجربة مصر في تطوير آليات العمل القضائي وفي تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وأثر ذلك على سرعة ودقة إنجاز الدعاوى القضائية.

وزير العدل يستقبل وفد قضائي من دولة الامارات العربية المتحدة

ومن جانبه أشاد الجانب الإماراتي بالتطور الملموس في القضاء المصري، مُتطلعاً إلى تبادل الخبرات في شتى الأعمال القضائية سيما تنظيم عمل الخبرة أمام القضاء، كما أبدى الوفد الإماراتي إعجابه الشديد بالقفزة الحضارية في العاصمة الإدارية الجديدة.