موسكو تعلن عن احباط هجوم إرهابي بتدمير مسيرة أوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة أوكرانية مسيّرة في أجواء منطقة "أودينتسوفو" بمقاطعة موسكو.

وأعلنت الوزارة - في بيان اليوم، الثلاثاء، بحسب ما نشرته وكالة انباء الشرق الأوسط، أن "الدفاعات الجوية أحبطت ظهر اليوم محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

ونص البيان: "لقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة طائرة أوكرانية مسيّرة في أجواء منطقة "أودينتسوفو" بمقاطعة موسكو".

من جهة أخرى نقل يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا، وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن مالاشكو قوله : "إن الجيش الروسي قصف مالي شيرباكي بصواريخ ميلرز، ونفذ تسع هجمات بطائرات بدون طيار على نوفوداريفكا وتشاريفني وشيرفون ومالينيفكا ومالا توكماشكا ولوهيفسكي وروبوتاين".

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية لوجانسك الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الروسية قامت بعدة محاولات لشن هجوم عنيف بالقرب من ماكيفكا في منطقة لوهانسك، لكن قوات الدفاع الأوكرانية تصدت لجميع هذه الهجمات.

ونقلت (يوكرينفورم) عن رئيس الإدارة العسكرية أرتيم ليسوهور، قوله: إنه "بسبب الظروف الجوية السيئة، أصبح استخدام الروس للطائرات معقدًا للغاية. وفي الوقت نفسه، لا يولي الروس سوى القليل من الاهتمام لخسائر المركبات المدرعة".

وفي بريفيليا، التي تقع بالقرب من ليسيتشانسك، لم يتبق سوى عدد قليل من المدنيين حيث أوضح ليسوهور، أن "الناس تخلوا عن المدينة بأكلمها".

ووفقًا لإدارة لوجانسك العسكرية الإقليمية، فقد تضرر أكثر من 3000 مبنى سكني في جميع أنحاء المنطقة.