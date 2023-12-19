صندوق تحيا مصر ينظم معرض الحماية الاجتماعية لرعاية العاملين في هيئة نظافة القاهرة

نظم صندوق تحيا مصر، أمس الإثنين، معرض الحماية الاجتماعية لرعاية 4000 أسرة من عمال وعاملات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إيمانًا وتقديرًا من الصندوق بدورهم العظيم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لجمهورية مصر العربية وإخلاصهم في عملهم والتفاني في كافة الأوقات والظروف، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والإعلامي القدير طارق علام، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر ومحافظة القاهرة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معرض الحماية الاجتماعية مستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم 40 ألف قطعة متنوعة من الملابس، وأحذية وأواني الطهي ومستلزمات المطبخ والمفروشات والبطاطين وحقائب عناية شخصية ولعب الأطفال، فضلًا عن 4000 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه لكل عامل بإجمالي 2 مليون جنيه، ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من إحدى الأسواق التجارية الذي تم اختياره بعناية، ولكل أسرة حق اختيار 10 قطع متنوعة من المعرض بحُرية تامة ودون مقابل، لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتوفير متطلبات الحياة الضرورية لهم، والمساهمة في رسم البهجة وإدخال السرور علي قلوبهم.

صندوق تحيا مصر ينظم معرض الحماية الاجتماعية لرعاية العاملين بهيئة نظافة القاهرة

وفي السياق ذاته، أضاف عبد الفتاح، أن المعرض يسر زواج عددًا من الفتيات من أبناء العاملين بالهيئة من خلال تقديم (ثلاجة – بوتاجاز – غسالة - مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهو – مفروشات – سجاد – صندوق ملابس جديدة) لكل عروسة، معربًا عن سعادته، وخالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها المودة والسكينة للفتيات.

وخلال المعرض، قدم الإعلامي طارق علام، العديد من الجوائز بنظام السحب والقرعة العلنية على 200 هدية متنوعة مثل (غسالات ومحضرات الطعام ومرواح وسخانات وأطقم أواني تيفال وقطاعات خضروات وبطاطين ومفروشات وأغطية وكشافات إضاءة)، وسط أجواء غمرتها الفرحة والسعادة بين العاملين.

ولأن ذوي الهمم على قائمة أولويات صندوق تحيا مصر وجزءًا أصيلًا من المجتمع، وفر الصندوق عددًا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية، وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن العاملين بالنظافة يستحقون منا كل الاحترام والتقدير، كونهم ركيزة أساسية في المجتمع، حيث إن الجهود التي يبذلونها للحفاظ على نظافة المناطق العامة والخاصة والحفاظ على صحة الجميع لا يمكن تجاهلها، لذا فإنه من واجبنا جميعًا أن نقدم لهم الدعم والتقدير الذي يستحقونه، مضيفًا أن معارض الحماية الاجتماعية تخفف من أعباء المعيشة على الأسر الأولى بالرعاية، وتعزز الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال مبادرة ومعارض الحماية الاجتماعية "دكان الفرحة" تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث تتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج ويتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.