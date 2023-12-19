السيسي يؤكد تقديره لمرشحي الرئاسة ولأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديره لمرشحي رئاسة الجمهورية 2024، ولأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس.

وأشار السيسي إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.