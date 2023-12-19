الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حملات أمنية مكبرة بمحافظات الجمهورية تحقق نتائج إيجابية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

-ضبط 31 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم 17 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش و21 فردا محليا وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهما لـ23 منهم معلومات جنائية.

-ضبط 8 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 4،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 12 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن أسوان

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدرى الأفيون والشابو ومن الأقراص المخدرة كذا ضبط بندقية آلية و2 طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية

مديرية أمن دمياط

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش و13 كيلو جراما لمخدر البانجو و7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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