حكم رادع بحق عامل ومتهم "حدث" بترويج الهيروين بمنشأة ناصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، كما عاقبت متهمًا "حدث" بالسجن 6 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة منشأة ناصر.

سبق أن أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

تم ضبط المتهمين بأحد الطرق وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبالغ مالية من حصيلة بيعها، إذ ورد بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 13 جرامًا، كما أن المضبوطات الخاصه بالمتهم الثاني عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافه مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 9 جرامات.

قرار قضائي حول 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر الجديدة



أصدرت نيابة مصر الجديدة، قرارًا بحبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، 4 أيام علي ذمه التحقيق.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

في سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة (فنى ميكانيكا بإحدى الهيئات) متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إصطدام سيارة مجهولة به "ولاذت بالفرار" حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وتم ضبط قائد السيارة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.