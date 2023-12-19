ضبط مسن بحوزته 12 فرش حشيش بسوهاج

نجح ضباط وحدة مكافحة المواد المخدرة بمنطقة وسط الصعيد فرع سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مسن بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه وزبائنه بدائرة قسم شرطة طهطا شمال المحافظة، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات.

بداية القصة جاءت عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام المدعو فتحي ا ح، 60 عامًا، عاطل، يقيم دائرة قسم شرطة طهطا، بجلب وحيازة كمية من المواد المخدرة، بغرض الإتجار، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي والترويج على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم بالاشتراك والتنسيق مع وحدة مكافحة المواد المخدرة، باستهداف المُتحرى عنه، وأمكن ضبطه متلبسًا بحوزته 12 فرشا لمادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات بديوان عام قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها.