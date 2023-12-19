حبس عاطلين لحيازتهما إستروكس وسلاح أبيض بدار السلام

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بحيازة كمية من الإستروكس، بجانب سلاح أبيض في منطقة دار السلام.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كانت نجحت في ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دار الســـلام وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,250 كيلو جــــرام- سلاح أبيض "مُطــــواة").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



