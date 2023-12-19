داليا البحيري تعلن تضامنها مع غزة

نشرت الفنانة داليا البحيري أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت داليا البحيري بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض صمم من الصوف جمع بين اللونين البني والأسود صمم بشكل عصري.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية متناغمة مع إطلالتها العصرية.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للأعلي كعكه، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير.

وعلقت على الصور، قائلة: " اتسألت مؤخراً

أحدهم :انتي مالك بس ومال غزة ؟!

أنا: نعم؟!

أحدهم :انتي اتأذيتي قوي علي فكرة

أنا جوة نفسي :قول والمصحف

مالي ومال غزة ؟!

مالي ومال غزة؟!

اقولك انا بقي مالي ومال غزة …غزة هي آخر فرصة تلحق بيها روحك وانسانيتك !".

وتابعت: "غزة يعني بتحس بغيرك ومهموم بقضية انسانية قبل قضية سياسية بعيد عن أي صراعات !

غزة يعني انه مش عادي تشوف شعب لاحول له ولا قوة اعزل معظمه من النساء والشيوخ والأطفال يباد ويمحي من الوجود أمام مرأي ومسمع من العالم اجمع ولا يتحرك ساكن لأحد!!!".

واختتمت: غزة يعني فيلم رعب علي الهواء مباشرة تختار تشوفه أو تقلب القناة أو تغير المنصة وتشاهد مسلسل كريستال أو الخائن وتقزقز لب وانت تحت الباطنية متدفي !!

غزة يعني اعرف أرد علي ربنا سبحانه وتعالي يوم الدين وأقوله إني عملت يا دوب أضعف الإيمان !وكنت بعمل پوست خايب أو بعمل شير أو بقاطع منتجات البعدا لعلها المنجية !

ده ردي علي سؤال مالي ومال غزة!!!

وربنا هو الرزاق هو الرزاق هو الرزاق ربنا وحده ولي نعمتي ونعم بالله العلي العظيم ….طظ في كل حاجة قدام لحظة ابص فيها في المرايا واقول الحمد لله علي نعمة الإحساس والكرامة وعزة النفس !

اللهم ديمها نعمة

قضيتي قضية إنسانية بحتة! ملهاش علاقة بالسياسة! أنا لا بفهم في السياسة ولا بحبها !".

داليا البحيري

داليا البحيري

داليا البحيري

داليا البحيري من مواليد 15 أكتوبر 1970، ممثلة مصرية.

عن حياتها

ولدت في محافظة الغربية في مدينة طنطا، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1990، كما حازت على المركز السابع والعشرون في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقييمت في لوس أنجلوس في نفس العام حاصلة على بكالوريوس من «كلية السياحة والفنادق» حيث عملت كمرشدة سياحية، ثم كمقدمة برامج علي القناة الفضائية المصرية وكعارضة أزياء، نصبت سفيرة للنوايا الحسنة في نوفمبر 2010، وذلك من أجل محاربة مرض السكتة الدماغية، وقد أعربت عن سعادتها باختيارها لهذا المنصب، لأنه يعتبر دورًا أساسيًا لأي فنان.

حياتها الخاصة

تزوجت مرتين المرة الأولى من رجل مصري انجبت ابنتها «خديجة» إلا إنها توفيت بعد 8 أشهر وانفصلت عنه، والمرة الثانية في أغسطس 2008 من «فريد المرشدي» لكنهما انفصلا بعد زواج استمر خمس سنوات وتوفي طليقها عام 2014.

وفي ديسمبر 2016 تزوجت للمرة الثالثة من رجل أعمال اسمه حسن سامي

دخولها الفن

دخلت التمثيل عام 2000 مع ظاهرة سينما الممثلات وذلك عندما قامت بدور سعاد في فيلم «علشان ربنا يحبك» للمخرج رأفت الميهي وشاركها البطولة في الفيلم المغنية جيهان راتب والممثل أحمد رزق، وقد سطع نجمها بعد أن أداءها دوراً مع الفنان هاني رمزي في الفيلم الكوميدي محامي خلع عام 2002، واصلت بعد ذلك مشوارها الفني بالتمثيل في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون وقامت في العديد من الأدوار المركبة الصعبة.