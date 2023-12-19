وفاة شخص صدمته سيارة والأمن يضبط قائدها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة (فنى ميكانيكا بإحدى الهيئات) متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إصطدام سيارة مجهولة به "ولاذت بالفرار" حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وتم ضبط قائد السيارة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.