تفاصيل الاجتماع الفني.. الزمالك بالزي الأبيض أمام ساجرادا في الكونفدرالية

عُقد ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي المقرر لها غداً الأربعاء باستاد ١١ نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل.

وتقرر ارتداء فريق ساجرادا الأنجولي لزيه التقليدي بالقميص الأخضر والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق الكامل.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي النادي الأنجولي وطاقم التحكيم السنغالي المكلف بإدارة المباراة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جا…