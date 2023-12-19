إحالة شاب أنهى حياة عمه وأصاب نجله بسبب الميراث بأسيوط للمفتي

أُحيلت قضية شاب إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد أن أنهى حياة عمه وأصاب نجله خلال خلاف حول الميراث في قرية المعابدة في محافظة أسيوط.

انعقدت الجلسة في الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين حسن سعيد داود وأحمد محمد غلاب. وبالاضافة إلى خميس محمود ومحمد العربي أمناء السر في الجلسة.

أثارت هذه الجريمة اهتمام الرأي العام في محافظة أسيوط وأثارت تساؤلات حول مصير الشاب المتورط في جريمة القتل. وبناءً عليه، تقرر إرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتي للحصول على رأيه الشرعي حول إعدام الجاني.

ترجع وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز ابنوب إلى وصول بلاغ لمركز شرطة أبنوب من مستشفى أبنوب المركزي يفيد بوصول جثة "رشاد ع. ع." ونجله “أحمد”، من اهالي قرية المعابدة الشرقية مصابين بأعيرة نارية

وتبينت تحريات رجال مركز شرطة أبنوب، أن وراء ارتكاب الواقعة "ياسر ع. ع." 20 سنة، نجل شقيق الضحية الأولى، كان يحمل سلاحا ناريا “آلي” على خلفية خلافات ميراثية وقتل الأول "عم الجاني" بـ16 طلقة نارية أثناء جلوسه أمام منزله وفور وصول نجل المجني عليه الأول إلى مكان الحادث، أطلق المتهم عليه عدة رصاصات، مما أدى إلى إصابته

تعتبر هذه الخطوة مهمة في النظام القانوني المصري، حيث يتم تقديم الرأي الشرعي من قبل فضيلة المفتي في قضايا الإعدام. ويعتبر رأيه القانوني هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام.

وبالنسبة للقضية الحالية، فإن إعدام الشاب يعتبر نقطة جدلية في المجتمع، حيث تتواجد آراء متضاربة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات الجرائم القاتلة. بعض الأشخاص يعتبرون أن الإعدام هو أداة مناسبة لتطبيق العدالة ورد الدين، بينما يرى آخرون أنه ينبغي توفير فرصة للشاب للتوبة وتصحيح سلوكه.

بموجب القوانين المصرية الحالية، تحتاج أحكام الإعدام إلى تأكيد قضائي نهائي من المحاكم المختصة بناءً على الأدلة والشهود وتقديم مذكرة إلى شيخ الأزهر لإبداء الرأي الشرعي. يتم اعتبار رأي فضيلة المفتي كمصدر رسمي يؤخذ بعين الاعتبار قبل تنفيذ الحكم.

من المنتظر أن يصدر رأي فضيلة المفتي في هذه القضية خلال الفترة المقبلة، مما سيؤثر على قرار المحكمة بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام أم تغييرها لعقوبة سجنية أخرى.

في الختام، يجب أن يتخذ القضاة والمسؤولون القرارات بناءً على الأدلة القانونية والشهود والرأي الشرعي الموضوع من قبل فضيلة المفتي. وسيكون لنا أن ننتظر القرار النهائي المتعلق بمصير الشاب وما إذا كان سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام أم لا.