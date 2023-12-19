الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة: 18 مليون مواطن بميانمار بحاجة إلى مساعدات

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأمم المتحدة، عن أن ميانمار على شفا أزمة إنسانية، مشيرة إلى أن ثلث سكان هذا البلد، أي أكثر من 18 مليون نسمة، هم اليوم بحاجة إلى مساعدات.

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وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير، أوردته قناة الحرة الفضائية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "ميانمار تقف على شفير الهاوية في 2024؛ إذ إن الأزمة الإنسانية تفاقمت منذ تولى العسكر السلطة في فبراير 2021 والمدنيين يعيشون في خوف". 

وأضاف، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أن تقديرات الأمم المتحدة، تشير إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية في هذا البلد أصبح 18.6 مليون شخص، أي أكثر بمليون شخص بالمقارنة مع العام الماضي، وأكثر بـ19 مرة مما كان عليه الوضع في 2020 قبل الانقلاب، محذرا من أن الأطفال هم أول المتضررين من الأزمة، حيث هناك 6 ملايين طفل في حالة عوز؛ بسبب النزوح وانقطاع الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمخاطر المرتبطة بالتجنيد القسري والضيق النفسي".

وأعربت الأمم المتحدة - في تقريرها - عن قلقها من تفاقم الصراعات وأعمال العنف في 2024، منددة ب"العنف المنهجي الذي يمارسه العسكر ضد المدنيين".

وأطلقت المنظمة الأممية نداء لجمع تبرعات بقيمة مليار دولار؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد خلال العام 2024.

وأوضح أوتشا، أنه نظرا إلى هذه الأسباب فقد أطلق نداء لجمع تبرعات بقيمة 994 مليون دولار لمساعدة 5.3 مليون شخص هم بأمس الحاجة للمساعدة في ميانمار خلال 2024.

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