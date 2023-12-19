حضري أصابع السمك المقلية بالمقلاة الهوائية للرجيم
السمك من أفضل الأطعمة المفيدة لاتباع النظام الصحي لذا تحرص السيدات والفتيات على تحضيره بأكثر من طريقة.
أعدي شرائح السمك بتتبيلة مميزة ومناسبة لرجيمك المثالي، تتبعي السطور التالية وقدمي ألذ وصفات السمك على مائدة الطعام، حضري أصابع السمك المقلية بالمقلاة الهوائية للرجيم بخطوات سهلة وبسيطة.
المقادير
- السمك : 500 غرام (شرائح سمك مسحبة من العظام)
- عصير الليمون : 1 حبة
- طحين : ربع كوب
- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)
- بابريكا : ملعقة صغيرة (حارة)
- مسحوق الزنجبيل : ملعقة صغيرة
- فتات الخبز : نصف كوب
- فلفل أسود : رشّة
- البيض : 1 حبة
- ملح : ملعقة صغيرة
- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)
- كزبرة خضراء : حسب الرغبة (أوراق / للتزيين)
طريقة التحضير
- ضعي الطحين، والملح، والبابريكا الحارة، وبودرة الكزبرة، والفلفل الأسود، ومسحوق الزنجبيل، والثوم في وعاء، ثم اخلطي المكونات جيداً.
- أضيفي عصير الليمون إلى الخليط وقلبي جيداً مرة أخرى، ثم أضيفي البيضة واخلطي جيدا.
- ضعي أصابع السمك في الخليط وقلبيهم بشكل جيد، واتركيهم بداخل الخليط لحوالي 15 دقيقة.
- ضعي فتات الخبز في طبق، ثم غمسي أصابع السمك بالفتات لتكوين طبقة خارجية مقرمشة.
- اقلي أصابع السمك في المقلاة الهوائية على حرارة متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
- زيني أصابع السمك بالبقدونس المفروم، وأوراق الكزبرة، وقدميها ساخنة.