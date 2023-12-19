السمك من أفضل الأطعمة المفيدة لاتباع النظام الصحي لذا تحرص السيدات والفتيات على تحضيره بأكثر من طريقة.

أعدي شرائح السمك بتتبيلة مميزة ومناسبة لرجيمك المثالي، تتبعي السطور التالية وقدمي ألذ وصفات السمك على مائدة الطعام، حضري أصابع السمك المقلية بالمقلاة الهوائية للرجيم بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- السمك : 500 غرام (شرائح سمك مسحبة من العظام)

- عصير الليمون : 1 حبة

- طحين : ربع كوب

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بابريكا : ملعقة صغيرة (حارة)

- مسحوق الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- فتات الخبز : نصف كوب

- فلفل أسود : رشّة

- البيض : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

- كزبرة خضراء : حسب الرغبة (أوراق / للتزيين)



طريقة التحضير