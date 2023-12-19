محلل سياسي فلسطيني: 50% من سكان قطاع غزة تفشت الأمراض بينهم (فيديو)

قال الدكتور جهاد الحرازين محلل سياسي فلسطيني، إنّ مواصلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وارتقاء عدد كبير من الشهداء ونزوح الآلاف من أماكن سكنهم أدت إلى وجود معاناة وكارثة كبرى متفاقمة بشكل كبير على المستويات كافة رغم كل الجهود المبذولة.

العدو الإسرائيلي

وأضاف “الحرازين” في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحرب على فلسطين تتواصل لليوم الثالثة والسبعين، إذ يواصل العدو الإسرائيلي العمليات العسكرية والقصف لمدة 24 ساعة ما خلف الكثير من المآسي والمعاناة نتيجة تدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني.

89 % من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع

وتابع، أن أكثر من 89% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع ونقص المواد الغذائية، وأكثر من 50% من السكان تفشت بينهم الأمراض والأوبئة سواء الأمراض الجلدية أو التنفسية، كما لم يتوفر الوقود والطاقة والكهرباء التي تمدهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي الذي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي من حيث النزوح وتدمير المساكن، ووجود جزء كبير من المواطنين الفلسطينيين في الشوارع بلا مأوى رغم برد الشتاء القارص.