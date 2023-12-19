مستشارة وزيرة الثقافة : استدامة مهرجان التحطيب ١٣عامًا علامة نجاح كبيرة جدًا



أكدت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي ورئيسة مجلس أمناء بيت التراث، فى تصريح لـ"بوابة الوفد" أن استدامة مهرجان التحطيب لمدة ١٣ عامًا علامة نجاح كبيرة جدًا لوزارة الثقافة لأن الحقيقة أن معظم الأنشطة تبدأ ثم بعد ذلك تتوقف.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الـ 13 للمهرجان القومي التحطيب بمحافظة الاقصر، والذى حضرته الدكتورة نهلة إمام نيابة عن وزيرة الثقافة، وفى وجود عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هانى كمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون وعماد فتحى، رئيس اقليم جنوب الصعيد وقيادات من وزارة الثقافة ومحافظة الاقصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وأوضحت مستشار وزيرة الثقافة أن ١٣ سنة استدامة لمهرجان التحطيب تأتي للعبة توارثناها منذ أيام الفراعنة، نقرر أن نضخ الدماء فيها، ونصر على أن تكون موجودة، وشيوخ اللعبة يكونوا حاضرين، وهذا شىء رائع جداً.

الدكتورة نهلة إمام



وأضافت "يمكن النهاردة احنا شفنا الافتتاح على انه حفل، لكن واضح ان المهرجان هيبقى مميز وفيه مسابقات تجمع شيوخ اللعبة وشبابها ليتباروا، هيظهروا ويتباهوا بسرعة استخدام العصا.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة دائمًا تدعم لعبة التحطيب وتسعى الى الحفاظ على المشروبات الثقافية والتراثية.

ودعت مستشار وزيرة الثقافة المهتمين بتوثيق التراث ممن لديهم الحرص على توثيق ألعاب أو أكلات تراثية قديمة، بالذهاب إلى بيت التراث، قائلة: "في بيت التراث احنا بنرحب بأي حد عايز يوثق أي عنصر من عناصر تراثه، يشرفنا في بيت التراث التابع لصندوق التنمية الثقافية، الموجود في مركز الحرف بالفسطاط بالقاهرة، هياخدوا الفيديوهات والصور عن الأكلة أو اللعبة أو الفرح أو الحزن او كل حاجة موجودة في تراثنا باسم المتقدم ليضعوه في أرشيف الدولة للتراث، والذى أنشأناه في بيت التراث.

دور كبير

الجدير بالذكر أن الدكتورة نهلة إمام لها دور كبير فى أن يتم تسجل لعبة التحطيب، المصرية الأصيلة، التى نُقشت على جدران المعابد والجداريات الفرعونية، في قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، الذي دائمًا ما تحرص على الحفاظ على تراثنا.

وشهدت محافظة الأقصر أمس، انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الـ 13 للمهرجان القومي التحطيب، وذلك بحضور الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي ورئيسة مجلس أمناء بيت التراث، نيابة عن وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت فعاليات الدورة الـ 13 للمهرجان القومي للتحطيب، في السابعة مساء بساحة أبو الحجاج بالأقصر.

وشهدت الساحة توافدًا شعبيًا كثيفًا من أهالى الأقصر وسط شيوخ ولاعبي التحطيب من المحافظات جاؤوا الى ساحة أبو الحجاج حبًا فى لعبة العصا التى تخضع لقواعد معينة، تلك اللعبة التى رسمت على جدران المعابد والجداريات الفرعونية.

وعُرض فيلم تسجيلى تحت عنوان "إحنا تاريخ" تناول تاريخ المهرجان القومي للتحطيب خلال الأعوام السابقة وبداية نشأة لعبة التحطيب، ثم توالت العروض الفنية للفرق المشاركة، حيث قدمت فرق الأقصر وقنا وسوهاج والمنيا عروض فنية استعراضية حول لعبة التحطيب الأصلية، بينما قدمت باقي الفرق استعراضات بالعصا بمصاحبة أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي وسط تفاعل كبير من الحضور من أبناء محافظات الصعيد.

وحضر المهرجان كل من د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، د. صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق، د. خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار، د. أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، د. محمد رمضان عميد كلية التكنولوجيا والمعلومات، حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

يشارك فى المهرجان 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ويشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وفرع ثقافة الأقصر.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.

والمعروف أن لعبة التحطيب هي الأكثر انتشارا في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، وفي عام 2016 سجلت اللعبة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأدرجت بقائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.