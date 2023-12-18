مهرجان التحطيب .. المخرج أحمد الشافعي يكشف أسرار لعبة العصا فى أرض الحضارة



مهرجان التحطيب .. قال الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان القومي التحطيب، في دورته 13 بالأقصر، إنه بصدد الاعداد والتجهيز للدورة الـ13 للمهرجان القومي للتحطيب، وهذه الدورة باسم المخرج عبدالرحمن الشافعي مؤسس المهرجان.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" على هامش البروفات النهائية، لافتتاح مهرجان التحطيب، الى أن المهرجان القومي للتحطيب، ذو هوية خاصة، إذ يتناول لعبة التحطيب التي تم توارثها منذ الفراعنة وحتى الآن، وكيف تم استلهام استعراض العصا، الاستعراض الأشهر في كل فرق الفنون الشعبية من لعبة التحطيب.



وأضاف أن لعبة التحطيب كانت لعبة للدفاع عن النفس، وكانت للدفاع عن الفرد والجماعة، ويظهر فيها حرفية اللاعب ومدى مهاراته، والعصا تمثل جزءًا من شخصيته، يزهو بالعصا فرحةً ونصرًا وفخرًا واعتزازًا وقوة واْدبًا وصحة.. وهذه هى لعبة التحطيب.

وأشار إلى انه تم استلهامها لكى تُقدم فى استعراض العصا، الذى نقدمه كهيىٔة قصور الثقافة من خلال فرق الهيئة من المحافظات المختلفة كفرقة بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة الأقصر للآلات الشعبية، والنيل للموسيقى والغناء الشعبي.

وأضاف : نُقدم فى استعراض العصا التحطيب، كما تعلمنا، وهذا هو الجديد الذى يتم فى المهرجان.

واشار الى انه يتم تقديم البرنامج الفني يتناول اللعيبة الكبار، من شيوخ التحطيب من الاقصر وغيرها، والعروض.

وأوضح المهرجان بدأ عام 1990، اقيمت عدة دورات ثم توقف لفترة لكنه عاد بشكل مستمر منذ عام 2017.

واشار الى انه قدّم الدورات 2018 ,2019,2020,2021, ونتمنى ان تكون هذه الدورة تليق باللعبة، وبالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف أن المهرجان ترعاه الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزير الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وكان يقوم بإخراجه المخرج عبدالرحمن الشافعى ، وانا ساعده في الدورات التأسيسية، وعلى مدى دورات اخرى، وكل مدى نكتشف جديدًا.

واشار الى ان اللعبة لها علاقة بالآثار، وغير موجودة إلا فى الصعيد، نظراً لكم الآثار الموجودة، وهذا سر من أسرار اللعبة، لانه تم اكتشاف هذه اللعبة من خلال النقوش الموجودة على جدران المعابد والجداريات ، وعلى مقابر بنى حسن فى المنيا. فهى لعبة مصرية أصيلة، الصعيد يحبها تقام في الساحات والموالد، لعبة فرحة ولذلك اختارنا ساحة أبو الحجاج، باعتبارها الساحة الاشهر فى الأقصر التى يوجد بها ثلث اثار العالم.

واوضح انهم يقدمون فقرات التحطيب والفرق الفنية امام معبد الأقصر، لنقول ان اللعبة مرتبطة بالساحات والموالد، من خلال ساحة ابو الحجاج ، وفى الوقت نفسه مرتبطة بالأثر من خلال معبد الاقصر.

وعن تأسيس المهرجان قال المخرج أحمد الشافعى إن تأسيس المهرجان أخذ مجهودًا كبيرًا وعناء أكبر، لأن احنا نزلنا لفينا على الناس في المحلات هنا في الاقصر، سألنا على كل الناس اللي بتحب تلعب عصاية. كان عندنا قصر ثقافة قديم تمت فيه الدورة الاولى والثانية واستدعينا لاعبي تحطيب من كل المحافظات وأقمنا الدورة الاولى والثانية. كنا نسمع منهم أكثر ما نقول من اجل ان نتعلم منهم لأنهم أصحاب اللعبة. كنا بندون هذا وأخذناه بعين الاعتبار. عملنا له بذور ووضعناه في قالب محترم. اللعبة بتدير نفسها بنفسها. شيخ اللعبة هو الذي يفصل ما بين اللاعبين. لعبة جميلة والناس بتحب تتابعها وبتحب تتفرج عليها مشهورة.

يقام هذا المهرجان في محافظة الاقصر في شهر ديسمبر من كل عام بالتزامن مع تعامد الشمس في معبد الكرنك.

كيف تحولت اللعبة من لعبة عنف وصراع للعبة في المناسبات؟

قال دائماً المصري كان يدافع وكان دائما منتصرًا. فيتعلم كيف يدافع وكيف يفرح بعد ما ينتصر... وتطورت الأسلحة وأصبحت العصا هي الأصل في التدريب على القتال. فبقت فرحة مصر، بإن البداية كانت بهذه الطريقة، وتم توارثها، ونحن دائماً نزهو بها ونفرح.

وازاي الناس بتتعلمها عشان تدافع بها عن نفسها، طبعا بقى فيه وسائل اخرى للدفاع عن النفس. ولكن ظلت العصا وهذا سر من أسرار لعبة التحطيب. ما زالت موجودة كتراس شعبي اصيل ولذلك تم تسجيلها في منظمة اليونسكو فى 2016 كلعبة مصرية أصيلة، وكتراث ثقافي غير مادي خاص بمصر دون غيرها، ما حدش عنده تحطيب في العالم غير مصر. اه ودي لعبة اصيلة واحنا بنعتز بها وجزء من شعبيتنا ومصريتنا والصعيد مشهور جدا بها. وفي اي مجال او محفل فني لما تشوف جلابية وعصاية لازم تقول دي مصر.



من ناحية أخرى، أدت الفرق المشاركة في الدورة 13 للمهرجان القومي التحطيب بالأقصر بروفاتها الأخيرة مساء امس، استعداداً لافتتاح المهرجان اليوم بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وممثلي منظمة اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وفرع ثقافة الأقصر.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.

لعبة التحطيب هى لعبة مصرية أصيلة، وهي الأكثر انتشاراً في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، وفي عام 2016 سجلت اللعبة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأدرجت بقائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.



