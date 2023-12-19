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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

فيديو.. أخصائي تغذية تحدد الأطعمة الغنية بالحديد وتعالج الأنيميا

الدكتورة روان سامر
الدكتورة روان سامر أخصائي التغذية العلاجية

قالت الدكتورة روان سامر أخصائي التغذية العلاجية هناك أطعمة تساعد في علاج الأنيميا وفي الوقاية منها إذا تم إضافتها للوجبات الغذائية الرئيسية وخاصة الإغذية الغنية بالحديد مثل الخضروات الداكنة كالسبانخ والفلفل وهي مهمة ولابد من إضافتها يوميا لطبق السلطة يليها المكسرات بكل أنواعها وهناك أطعمة أخرى غنية بالحديد مثل اللحوم والدواجن وخاصة الكبدة فهي غنية بكمية كبيرة من الحديد ولابد من إضافتها للوجبات الغذائية على مدار الأسبوع وكذلك البقوليات غنية بالحديد.

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وأضافت الدكتورة روان سامر هناك عنصر غذائي مهم غني بالحديد وهو البذور مثل بذور الشيا والكتان ولكي يتم إمتصاص الحديد بشكل جيد ومباشر لابد من إضافة فيتامين سي للأكل وهو موجود في الليمون والبرتقال والفلفل الألوان والكيوي والفراولة فيمكن إضافة الليمون مثلا إلى طبق السلطة لأنه يساعد على امتصاص الحديد في الجسم.

وتحذر الدكتور روان سامر من شرب الشاي والقهوة واللبن مع الأكل لأنه يعمل على تقليل إمتصاص الحديد في الجسم بشكل جيد.

 

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