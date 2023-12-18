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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إسلام آباد وآزاد كشمير

زلزال
زلزال

 

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، إسلام آباد وضواحيها، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنه مركز رصد الزلازل.

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وأفادت قناة "جيو" الإخباريّة الباكستانية، بأن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا، بينما كان مركزه في منطقة دودا بولاية جامو وكشمير الهندية.

 

وشعر السكان، بالهزة الأرضية التي أثارت الذعر بين السكان، عند الساعة 0319 بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

 

وفي الوقت نفسه، شعر السكان أيضا بالهزات في أجزاء أخرى من البلاد، من بينها سماهني وبيمبار في آزاد جامو وكشمير وبيشاور.

 

ولم يتم الإبلاغ عن تسجيل إصابات أو وقوع أضرار بشكل فوري بعد وقوع الزلزال.

 

ويعتبر وقوع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، أمرا معتادا في باكستان، حيث تقع البلاد على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.

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