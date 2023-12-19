تفاصيل الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة .. وتحذيرات "المرور" للسائقين

شهدت حركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة ،صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التكدسات المتحركة والأنساب المروري في مناطق مختلفة ،وسط إنتشار مكثف لرجال المرور لتنظيم حركة السيارات وسحب أي كثافات والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على الحالة المرورية .

مع الذروة الصباحية ،حيث توافد الموظفين والعاملين لأعمالهم وطلاب المدارس والجامعات، فقد شهدت بعض شوارع القاهرة في ميدان عبد المنعم رياض تكدسات مرورية متحركة ،امتدادا لميدان التحرير ، كما شهد امتداد شارع رمسيس العباسية كثافات مرورية ، وسادت حالة من الانسياب المروري أعلى كوبري 6أكتوبر في الاتجاهين.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى محور ٢٦يوليو ، وهكذا شهد الطريق الدائري حالة من السيولة المرورية عدا بعض الأجزاء وتم سحب وتيسير الحركة وتسير بإنتظام.

شهد طريق الكورنيش وكوبري الساحل انتظام في الحالة المرورية وانسياب حركة السيارات ، وفي وسط البلد ظهرت بعض الكثافات المرورية وتدخل رجال المرور لتيسر الحركة، بينما شهد طريق أحمد حلمي المتجه إلى المؤسسة سيولة مرورية ماعدا بعض الكثافات عند المظلات.

في الجيزة تواجدت بعض الكثافات المرورية في شارع ترسا نتيجة غلق شارع الهرم ، وتظهر كثافات متحركة في شارع السوادن حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة، و هناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، و بالنسبة إلى شارع فيصل هناك كثافة مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل.

وانتظمت حركة المرور في شارع البحر الأعظم وميدان لبنان .

هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وإلتزام بالحارة المرورية واتباع رجل المرور والإلتزام بالسرعة المقررة، وعدم تجاوز السرعات الذائدة لتجنب الحوادث ،وناشدت السائقين بالحذر والحيطة من الشبورة المائية وخاصة خلال الساعات الصباحية .

كما خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خط ساخن لتتمكن المواطنين من الإبلاغ عن أية مخالفات تقع من جانب السائقين بشأن اي مخالفات في الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتصل لحد الغرامات وسحب التراخيص ، وانتشار الأمكنة المرورية الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة لمراقبة ومتابعة وضبط المخالفات المرورية، وتواجد كاميرات الرادار لرصد مخالفات سواء السرعة المحددة أو عدم بإرتداء حزام الأمان وغيرها .

