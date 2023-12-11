"القومى للمرأة": تلقينا 239 اتصالا في اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

أصدر المجلس القومي للمرأة ، تقرير لغرفة عمليات المجلس المركزية لمتابعة مشاركة المرأة ولتلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115، وذلك على مدار اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

وكشف البيان الرقمي للبلاغات والاتصالات لغرفة العمليات المركزية بالمجلس، عدد الاتصالات والشكاوى التي تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 خلال اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثاني للانتخابات، حيث وصل إجمالي الاتصالات ( 239 ) اتصال مقسمة إلى 136 شكوى وطلب متعلق بالانتخابات، و103 استفسار عن دور المجلس والانتخابات بشكل عام.

وأشارت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تتابع مشاركة المرأة في الانتخابات والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت، عبر تلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115، ومحاولة حلها.

ويستمر المجلس القومي المرأة التواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من الهيئة الوطنية للانتخابات وغرف عمليات المحافظين لحل أي معوقات يرصدها المتابعون على مدار أيام الانتخابات.