وزير الشباب: الدولة المصرية تقف خلف أبطالها الرياضيين

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم ابطالها الرياضيين من ذوي القدرات الخاصة، نظمت وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية، لقاء مع اللاعبين المصريين المتأهلين لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

حضر اللقاء الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور صبحي حسانين، رئيس اللجنة العلمية للبطل البارالمبي وأعضاء اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات المصرية والأجهزة الفنية وقيادات وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل دعم الأبطال الرياضيين في مصر بصفة عامة، والبارالمبيين بصفة خاصة.

مشيرًا إلى نجاح مصر في حجز عدد كبير من بطاقات التأهل لدورة الألعاب البارالمبية لتجعل البعثة المصرية المتأهلة ستكون في الأكبر في تاريخ مصر.

مؤكدًا أن الفرصة التي حصل عليها الأبطال الرياضيين البارالمبيين أحسنوا استغلالها في ظل توفير كل الإمكانيات والنجاح في التأهل بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات إلى دورة الألعاب البارالمبية بباريس جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الوزير الدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

فيما تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود للجنة البارالمبية وجميع اللاعبين البارالمبيين، والاستجابة لكل المتطلبات المتعلقة باللجنة البارالمبية ولاعبيها، وهو ما أثر بالإيجاب على تطوير المنظومة الرياضية للاعبين، مؤكدًا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم ذوي القدرات الخاصة بشكل كبير وهو ما ظهر في البرامج والخدمات المقدمة لهم.

وأضاف، "للمرة الأولى في التاريخ ينجح التجديف المصري في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية، كما تمكن المنتخب المصري للكرة الطائرة البارالمبي من حجز بطاقة التأهل دون الانتظار للبطولة الأفريقية، كما عاد المنتخب المصري لكرة الهدف مرة أخري إلي دورة الألعاب، خاصة أن آخر مشاركة لهم كانت في دورة الألعاب البارالمبية ببرشلونة 1992".

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية ان اللجنة تعمل مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا للبطل البارالمبي والاتحادات المصرية المعنية لتطوير المنظومة الرياضية.

واختتم الدكتور حسام الدين مصطفي حديثه قائلًا: "سيتم البدء في التأمين على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية المتأهلة لدورة الألعاب البارالمبية طبيا ورعايتهم وتوفير برنامج خاص بهم تأهيلي استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية والذي يتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة".

