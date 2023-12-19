محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بتفقد اصطفاف المعدات لمواجهة الأزمات والطوارئ

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بمرافقة وفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث بمدينة أسوان الجديدة وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والرقابية والعسكرية.

وأكد عطية، أنه بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فإنه يتم تنظيم مرور ميدانى متواصل للمتابعة والمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات المتاحة للتأكيد على كفاءتها الفنية وقدرتها على التعامل المطلوب، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لأى سيارة أو معدة وذلك لضمان الاطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك يتوازى مع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة لدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة للمساهمة في تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة احتواء الكوارث والأزمات في وقت قياسى.

ومن جانبه أشار اللواء ياسر عبد الشافي، إلى أن لجنة التفتيش المشتركة قامت بتفقد اصطفاف المعدات والسيارات بمدينة أسوان الجديدة بإجمالى 191 معدة تمثل 25% من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى أن المعدات المصطفة شملت 114 سيارة نقل ولودر وتليسكوب ومكبس تابعة للوحدات المحلية ، بالإضافة إلى 22 سيارة إسعاف، و48 سيارة كسح وشفط وتسليط بشركة المياه، بالإضافة إلى 7 معدة وسيارة تابعة لشركة الكهرباء.

وكشف السكرتير العام المساعد، أن لجنة التفتيش المشتركة قامت أيضًا بتفقد مركز السيطرة بالمحافظة ومتابعة إجراء بيان عملي لمجابهة الأزمات للتأكد على مدى استعداد العاملين بالشبكة وكيفية التعامل مع الحدث من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.