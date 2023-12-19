بورتو يتصدر الترند بعد خسارته أمام سبورتينج لشبونة

فريق بورتو خطف الترند بموقع البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارته أمام فريق سبورتينج لشبونة بهدفين مقابل لا شىء وذلك على ملعب خوسيه ألفالادي خلال الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرتغالي.

سبورتينج لشبونة بصدارة ترتيب الدوري البرتغالي وبورتو يحتل الثالث

وبعد فوز فريق سبورتينج لشبونة رفع رصيده إلى 34 نقطة ليُصبح في صدارة جدول الدوري البرتغالي، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه "بنفيكا"، بينما توقف رصيد بورتو عند 31 نقطة ليكون في المركز الثالث.

أهداف سبورتنج لشبونة أمام بورتو خلال الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرتغالي

أحرز هدفي سبورتنج لشبونة كلا من فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 11 من بداية المباراة، أما الهدف الثاني فجاء عن طريق بيدرو جونسالفيس في الدقيقة الـ 60 من عمر اللقاء، وذلك بعد تسع دقائق معدودة من طرد بيبي المدافع المحترف لبورتو.

بورتو يحصل على 4 بطاقات صفراء في مباراته أمام سبورتنج لشبونة

يذكر أن مباراة سبورتنج لشبونة وبورتو شهدت في الشوط الثاني الكثير من البطاقات الصفراء، حيث ارتفعت حدة التوتر لتأخر إحراز بورتو أي هدف ووصلت عدد البطاقات إلى 7 بطاقات منها ثلاث لفريق سبورتنج لشبونة وأربع بطاقات ضد فريق بورتو وبطاقة حمراء ضد لاعبه كييلير لافيران.

ترتيب الدوري البرتغالي 2023

يأتي فريق سبورتينج لشبونة يحتل المركز الأول برصيد 34 نقطة

فريق بنفيكا المركز الثاني برصيد نقاط 33 نقطة

فريق بورتو في المركز الثالث عند 31 نقطة

فريق براغا في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

فريق جيمارتش في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.