نوة الفيضة تضرب الإسكندرية خلال ساعات.. استعدوا لها

أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تبقي نوتين عنيفتين تضربان المحافظات الساحلية خلال 11 يومًا المتبقية بشهر ديسمبر الجاري، و يصاحبهما سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحيانا، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، واضطراب حركة الملاحة وتسمى “نوة الفيضة”.

ومن المقرر أن تبدأ نوة الفيضة من اليوم 19 ديسمبر الجاري، وتستمر 5 أيام، ويصاحبها سقوط أمطار، ونشاط حركة الرياح التي تتخذ اتجاهًا شماليًا غربيًا.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، موضحة أن يسود اليو م طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، لفتت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، (من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطجات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

