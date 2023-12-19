أسباب هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي بنصف نهائي المونديال

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أسباب هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر قناة المحور: "كان على كولر التدخل ويضح دماء جديدة في وسط ملعب الأهلي والأجنحة ويجري تبديلين على الأقل في الدقيقة 60".

وأضاف: "أي أحد يشاهد المباراة ويقيمها يعرف إلى أين تسير المباراة، حسين الشحات وتاو وإمام عاشور مع الدقيقة 60 غير قادرين على استكمال المباراة بعد المجهود الكبير في مباراة الاتحاد".

وتابع: "كولر رغم إشادتي به في المباراة الماضية كنت أتوقع أن يدير مباراة اليوم بذكاء كبير، إلا أنه أصر على عدم إجراء التبديلات، وكان عليه أن يضخ دماء جديدة".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر أخطأ بإصراره على تأخير التبديلات، والأهلي فرّط في فرصة تاريخية في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية".