الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حكم دولى: مارسينياك لديه أخطاء بالجملة وكهربا يستحق ركلة جزاء

مارسينياك
مارسينياك

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن البولندي سيمون مارسينياك حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، لدي تحفظ عليه ولا أشعر تجاه بالراحة النفسية.

إقرأ أيضًا..

txt

مختار مختار: الأهلي كان يستطيع الفوز على فلومينينسي بنتيجة كبيرة

txt

عقدة نصف النهائي تحرم الأهلي من معادلة إنجاز تاريخي (شاهد)

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل المدافع ضده، واندهشت موقف حكام الفيديو".

وأضاف توفيق السيد: "ركلة جزاء مارسيلو صحيحة ولا شك فيها، وهو نجح في توريط بيرسي تاو بذكاء في الكرة وسقوطه، ولكن الكرة ليست أصعب من لعبة كهربا لاحتسابها لصالح المارد الأحمر".

واختتم الحكم الدولي السابق: "معيار احتساب الأخطاء عند مارسينياك مختلف في المباراة، وفقد شخصيته في المباراة وأرى أنه تعالى على المباراة وهناك أخطاء بالجملة في المباراة، ولا أرى أنه أفضل حكم بالعالم ولكنه هو ابن الفيفا المدلل".

مواد متعلقة

رضا عبدالعال: كولر سبب الخسارة من فلومينينسي وأطالب الأهلي بالبحث عن مدرب

مختار مختار: الأهلي كان يستطيع الفوز على فلومينينسي بنتيجة كبيرة

عقدة نصف النهائي تحرم الأهلي من معادلة إنجاز تاريخي (شاهد)

مارسيلو: مباراتنا أمام الاهلي كانت صعبة وفخور بالتأهل للنهائي

عبد المنعم: مباراة فلومينينسي صفحة وانتهت.. وعلينا التركيز للفوز بالبرونزية

حسن مصطفى: الأهلي هزم نفسه أمام فلومينينسي.. وأضاع أسهل تأهل للمباراة النهائية

طاهر محمد: أهدرنا العديد من الفرص أمام فلومينينسي

الجريدة الورقية