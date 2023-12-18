عبد المنعم: مباراة فلومينينسي صفحة وانتهت.. وعلينا التركيز للفوز بالبرونزية
عبر محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد لخسارة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الملك عبد الله الدولي «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وضياع فرصة الوصول إلى نهائي البطولة.
إقرأ أيضًا..
وقال عبد المنعم: كانت أمامنا فرصة متاحة للوصول إلى نهائي البطولة، ولكن لم نوفق أمام بطل البرازيل، وعلينا التركيز للمنافسة على الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل.
وواصل مدافع الأهلي حديثه: قدمنا شوطًا أول جيدًا أمام فلومينينسي، وتراجعنا خلال الشوط الثاني وفي مجمل المباراة أهدرنا فرصًا للتسجيل.
وشدد مدافع الأهلي على أن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال البطولة، وأنهم خاضوا مباراة اليوم بحثًا عن الفوز والوصول إلى النهائي.
واختتم محمد عبد المنعم حديثه بالتأكيد على إغلاق صحفة مباراة فلومينينسي، والتركيز في مباراة تحديد المركز الثالث لتحقيق ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية، وطالب الجماهير بالحضور في مباراة تحديد المركز الثالث ومواصلة دعم الفريق للفوز بميدالية.