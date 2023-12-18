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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد المنعم: مباراة فلومينينسي صفحة وانتهت.. وعلينا التركيز للفوز بالبرونزية

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

عبر محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد لخسارة الفريق ‏أمام فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الملك عبد الله الدولي «الجوهرة ‏المشعة» بمدينة جدة السعودية في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وضياع فرصة الوصول إلى نهائي البطولة.‏

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وقال عبد المنعم: كانت أمامنا فرصة متاحة للوصول إلى نهائي البطولة، ولكن لم نوفق أمام ‏بطل البرازيل، وعلينا التركيز للمنافسة على الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل.‏

وواصل مدافع الأهلي حديثه: قدمنا شوطًا أول جيدًا أمام فلومينينسي، وتراجعنا خلال الشوط ‏الثاني وفي مجمل المباراة أهدرنا فرصًا للتسجيل.‏

وشدد مدافع الأهلي على أن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال البطولة، وأنهم خاضوا مباراة ‏اليوم بحثًا عن الفوز والوصول إلى النهائي.‏

واختتم محمد عبد المنعم حديثه بالتأكيد على إغلاق صحفة مباراة فلومينينسي، والتركيز في ‏مباراة تحديد المركز الثالث لتحقيق ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية، وطالب الجماهير ‏بالحضور في مباراة تحديد المركز الثالث ومواصلة دعم الفريق للفوز بميدالية.‏

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