ناقد رياضي: الأهلي أهدر فرصة كبيرة للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
علق الكاتب الصحفي والناقد الرياضي حسن المستكاوي عقب هزيمة فريق النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قائلا إن الأهلي كانت لديه فرصة كبيرة بالتأهل للمباراة النهائية.
وأضاف "المستكاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المباراة شهدت حوالي 14 محاولة للأهلي على مرمى الفريق البرازيلي منها 6 أو 5 فرص تهديف حقيقية كلها أهدرت.
ولفت أن إهدار الأهداف بهذا الشكل مشكلة المباراة اليوم، وهذا لا يعني أن فلومينينسي فريق ضعيف، إلا أنه أقل في المستوى من فرق أوروبية كثيرة، لكن لديهم مهارات تجعلهم يتعاملون مع الإيقاع بشكل جيد وسريع، وتمريرات تؤدي إلى الوصول لمرمى أو منطقة الأهلي.
وأوضح أن لاعبي النادي الأهلي "جريت" كثيرا، بينما لاعبو فلومينينسي لم يجروا كثيرا، وهذا فارق مهم وخبرتهم وطريقتهم، بأن يتحركوا بالكرة وليس يجرون بمساحات بهدف توفير الجهد البدني، كما أن مهاراتهم المرتفعة ساعدتهم إلى حد بعيد.
- الكبير حسن المستكاوي
- فلومينينسي
- الأهلي وفلومينينسي
- فلومينينسي vs الاهلي
- الأهلي اليوم
- ملخص مباراة فلومينينسي والأهلي
- مباراة فلومينينسي والأهلي كاملة
- الأهلى
- فلومينينسي vs الاهلي جوليز
- مباراة فلومينينسي vs الاهلي
- ملخص مباراة فلومينينسي والأهلي اليوم
- ملخص مباراة الاهلي ضد فلومينينسي
- نتيجة مباراة فلومينينسي vs الاهلي
- اهداف مباراة الاهلي ضد فلومينينسي
- مباراة الاهلي وفلومينينسي
- اهداف مباراة فلومينينسي والاهلي
- أخبار الأهلي
- فلومينينسي البرازيلي
- حسن المستكاوى