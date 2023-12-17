الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة أحمد الشناوي ومدة غيابه

أحمد الشناوي حارس
أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز

كشف الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وغيابه عن الملاعب مابين ٣ إلى ٤ أسابيع كاملة.

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الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز وصن داونز

وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الشناوي تعرض لإصابة في الضلوع خلال التدريب الذي جرى بالأمس في ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

أوضح الطبيب أن الحارس خضع لأشعة على الفور في إحدى المستشفيات والتي أكدت إصابة الشناوي بكسر في الضلع الأيسر، وبالتالي حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٤ أسابيع.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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