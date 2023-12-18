كلاكيت ثالث مرة.. الأهلي لا يعرف طريق الفوز في مواجهة كينو (فيديو)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرصة التأهل لمباراة نهائي كأس العالم للأندية بعد سقوطه امام نظيره فلومينينسي البرازيلي.

وحقق فلومينينسي حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس فوزاً بثنائية نظيفة على الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت المباراة تحدياً من نوع خاص للاعلبي الأهلي في مواجهة كينو نجم وجناح فريق فلومينينسي ولاعب بيراميدز السابق.

عقدة كينو عرض مستمر

وأخفق الأهلي للمباراة اثلالثة في تحقيق الفوز امام الجناح البرازيلي المخضرم رغم عدم تسجيله أو صناعته لاي أهداف في لقاء اليوم.

وتواجه كينو والأهلي في 3 مباريات من بينها مباراتين سابقتين لحساب بطولة الدوري المصري الممتاز عندما كان لاعباً في صفوف بيراميدز موسم 2018-2019.

وجاءت المواجهة الأولى لكينو أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري حيث قاد فريق بيراميدز لتحقيق الفوز امام المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

وفي مباراة الدور الثاني بنفس الموسم نجح بيراميدز بمشاركة كينو في تكرار الفوز على الأهلي بهدف دون رد.

وعزز كينو في لقاء اليوم بنصف نهائي مونديال الأندية تفوقه امام البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا بعدما قاد فريقه للفوز بثنائية نظيفة.

وسجل هدفي فلومينينسي في شباك الأهلي كلا من جون اَرياس لينجح في في الدقيقة 71 من عمر المباراة من ركلة جزاء، فيما أضاف جون كينيدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 90 من عمر المباراة.

وسجل كينو خلال مواجهاته الثلاث امام الأهلي هدفاً وصنع هدفاً آخر عندما كان لاعباً في صفوف بيراميدز.

مسيرة طويلة لكينو

ويمتلك البرازيلي كينو مسيرة إحترافية مميزة حيث مثل العديد من الأندية البرازيلية في مقدمتها بالميراس واتلتيكو مينيرو كما خاض تجربة إحترافية مميزة في المسكيك مع فريق اطلس إضافة لفريقي بيراميدز في مصر ثم الجزيرة الإماراتي قبل العودة مجدداً للدوري البرازيلي.

وحقق كينو خلال مسيرته العديد من الألقاب المحلية في البرازيل كان أهمها ثنائية الدوري والكأس مع أتلتيكو مينيرو قبل أن يتوج مسيرته بحصد لقب كوبا ليبرتادوريس مع فلومينينسي في الموسم الماضي.