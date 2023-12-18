عضو مجلس الشيوخ مهنئا السيسي بولاية رئاسية جديدة: النتيجة عكست شعبية الرئيس وحب المصريين

تقدم اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة فوز سيادته بولاية رئاسية جديدة ، مؤكداً بأن النتيجه عكست شعبية الرئيس وحب المصريين لة.

وأضاف رسلان في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الرئيس السيسي زعيم صدق مع شعبه وكان شعارة الوطن اولا ، والارقام بينت التفاف المصريين حول الرئيس لاستكمال بناء الجمهوريه الجديده.

وتقدم امين عام حزب المؤتمر بالشكر الي الشعب المصري العظيم الذي وعي الي حجم التحديات التي تواجه الوطن ، وآمن برؤية زعيم وطني مخلص قدم الكثير والكثير لوطنه ، وان جولاتنا في المحافظات لتوضيح حجم الانجازات التي تحققت علي مدار السنوات الأخيرة أتت ثمارها.

وتقدم رسلان بالشكر الي الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في هذا المارثون الانتخابي الكبير ، واختار الأصلح لقيادة البلاد للعبور بسفينة الوطن الي بر الأمان.