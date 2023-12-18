الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

عضو مجلس الشيوخ مهنئا السيسي بولاية رئاسية جديدة: النتيجة عكست شعبية الرئيس وحب المصريين

اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان والرئيس السيسي

تقدم اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة فوز سيادته بولاية رئاسية جديدة ، مؤكداً بأن النتيجه عكست شعبية الرئيس وحب المصريين لة.

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مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

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"صحة الشيوخ" يهنئ السيسي بفوزه فى الانتخابات: المصريون صوتوا للزعيم القادر والمستقبل

 

وأضاف رسلان في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الرئيس السيسي زعيم صدق مع شعبه وكان شعارة الوطن اولا ، والارقام بينت التفاف المصريين حول الرئيس لاستكمال بناء الجمهوريه الجديده.

 

وتقدم امين عام حزب المؤتمر بالشكر الي الشعب المصري العظيم الذي وعي الي حجم التحديات التي تواجه الوطن ، وآمن برؤية زعيم وطني مخلص قدم الكثير والكثير لوطنه ، وان جولاتنا في المحافظات لتوضيح حجم الانجازات التي تحققت علي مدار السنوات الأخيرة أتت ثمارها.

 

وتقدم رسلان بالشكر الي الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في هذا المارثون الانتخابي الكبير ، واختار الأصلح لقيادة البلاد للعبور بسفينة الوطن الي بر الأمان.

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