"صحة الشيوخ" يهنئ السيسي بفوزه فى الانتخابات: المصريون صوتوا للزعيم القادر والمستقبل

هنأ النائب الدكتور حسين خضير،وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بخالص التهاني للرئيس والقائد عبد الفتاح السيسي بعد اكتساحه الانتخابات الرئاسية بأكثر من 39 مليون صوت. قائلا: إن نزول الملايين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية، رهان على الجمهورية الجديدة.

ووصف د.حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، فوز الرئيس السيسى، بالملحمة الوطنية الهائلة من الإصطفاف الوطني الصادق. ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعماً لمسيرته نحو البناء والجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة. مضيفا: أن ملايين المواطنين الذين خرجوا بالملايين، كانوا حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء مستقبل باهر لمصر.

وجه وكيل صحة الشيوخ بمجلس الشيوخ، خالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي رئاسة مصر لفترة جديدة تمتد لنحو ٦ سنوات من الخير والنماء في كافة ربوع البلاد.

واعتبر د. خضير، التصويت الهائل في الانتخابات ونزول ٤٤ مليون موطن للتصويت اشارة إلى ان الاستحقاق الديمقراطي الحالي، هو الانجح منذ 2011 على كافة المستويات من التنظيم والمشاركة والتعددية

وشدد: أن نجاح الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل، دليل على إدارة الدولة المصرية لكافة الاستحقاقات الديمقراطية خلال السنوات الماضية بكل نزاهة واحترافية بالغة. قائلا: هذه النتيجة ستحدد شكل المستقبل.ومصر إلى الأمام.