عضو اللجنة العليا للاستفتاء الدستورى في تشاد لـ"الوفد": 80% نسبة مشاركة الطلاب والجاليات

دولة تشاد

حث المستشار رحمة يحيي أحمد، عضو اللجنة العليا في الإستفتاء الدستورى في تشاد فرع القاهرة، وعضو فى الحزب الحاكم، الشباب والجاليات التشادية المتواجدين في مصر، بالنزول والتصويت بـ"نعم" من أجل استقرار وبناء وتنمية الوطن.

وقال يحيي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن تشاد شهدت ظروف صعبة للغاية عقب اغتيال الرئيس إدريس ديبي، فى 20 أبريل 2021، على أيدي الجماعات المسلحة بعد حكمه للبلاد لمدة 30 عامًا.

وأضاف عضو اللجنة العليا في الإستفتاء الدستورى في تشاد فرع القاهرة، أن عقب اغتيال الرئيس إدريس ديبي، في 20 أبريل 2021، على أيدي الجماعات المسلحة بعد حكمه للبلاد لمدة ثلاثين عامًا، شهدت البلاد طوفان من الصعوبات، مما دفع القوات المسلحة بإدارة البلاد لفترة انتقالية، مع الدعوة للحوار وطني يجمع كافة الطوائف والمعارضة والمجتمع المدنى، في الخارج والداخل.

وأوضح عضو فى الحزب الحاكم فى تشاد، أن أجريت البلاد حوار وطني في الدوحة عاصمة قطر، جمع كافة الأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدنى والمؤيدة للحكم الانتقالي لمناقشة الوضع في البلاد، واستكملت الدولة حوارها الوطنى داخل تشاد، وكان من أبرزها إجراء استفتاء دستوري يضع الدولة بشكل جديد.

وأشار المستشار رحمة يحيي أحمد، عضو اللجنة العليا في الإستفتاء الدستورى في تشاد فرع القاهرة، إلي أن دولة تشاد مرت بأربع استفتاء دستوري، أولها كان منذ العام 1989، وعام 1996 والثالث 2005، إضافة إلي الأستفتاء الدستورى 2023، مؤكدًا بأن لا يختلف الدستور الجديد عن الدساتير الأخرى، إلا في مواد ضئيلة، وقد جري آخر حوار وطنى في البلاد عام 1996 في ظل النظام الديكتاتوري حسين حبرى، الذى حكم تشاد خلال الفترة من 1982-1990.

قررت القوات المسلحة التشادية، بإجراء وثيقة دستورية تساهم في بناء وتنمية الوطن، من خلال للجنة متكونة من المجلس العسكرى والمجتمع المدنى ووكافة الطوائف والمعارضة، في البرلمان الجديد، وكان أبرز التوصيات لجنة تشريعية لعمل دستور جديد يساهم في بناء واستقرار الوطن.

المستشار رحمة يحيي أحمد، عضو اللجنة العليا في الإستفتاء الدستورى في تشاد فرع القاهرة، وعضو فى الحزب الحاكم

وفد اللجنة العليا للاستفتاء الدستوري لدولة تشاد من داخل السفارة

محررة الوفد مع لجنة الاستفتاء العليا بتشاد

محررة الوفد مع المستشار رحمة يحيي أحمد، عضو اللجنة العليا في الإستفتاء الدستورى في تشاد فرع القاهرة، وعضو فى الحزب الحاكم

المستشار رحمة يحيي أحمد، عضو اللجنة العليا في الإستفتاء الدستورى في تشاد فرع القاهرة، وعضو فى الحزب الحاكم

المستشار رحمة يحيي أحمد، عضو اللجنة العليا في الإستفتاء الدستورى في تشاد فرع القاهرة، وعضو فى الحزب الحاكم

صناديق الاقتراع لدولة تشاد بسفارتها بالقاهرة

الاستفتاء الدستوري الجديد داخل سفارة تشاد

جانب من التصويت للاستفتاء الدستوري في تشاد

جانب من التصويت للاستفتاء الدستوري في تشاد

جانب من التصويت للاستفتاء الدستوري في تشاد