أسامة ربيع: قناة السويس منتظمة حتى اليوم رغم قسوة الأحداث

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحركة في قناة السويس منتظمة حتى اليوم رغم قسوة الأحداث الأمنية التي تعاني منها الدول المجاورة، مشددًا على أن الحركة في الممر الملاحي “قناة السويس” لا يعاني رغم الأعمال التي قام بها الحوثيين من توتر شديد في البحر الأحمر.

توتر الملاحة بالبحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس



وأكد “ربيع”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التأثير على قناة السويس ضعيف حتى اليوم بسبب التوتر الذي يسهده البحر الأحمر هذه الفترة، مشددًا على أنه تم عبور 80 سفينة اليوم من قناة السويس.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير من أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر وبخاصة في منطقة قناة السويس لتسهيل العبور على السفن بأمان.



وتقدم أسامة ربيع، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية ثالثة لتكملة مسيرة التنمية التي بدأها منذ عام 2014.

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تأثر المجرى الملاحي بالأحداث الجارية في باب المندب والبحر الأحمر من قبل الحوثيين.



وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن نحو 55 سفينة مرت من طريق رأس الرجاء الصالح فى الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من عدد 2128 سفينة بنسبة 2% من عدد السفن التي مرت، مضيفًا أن المتوسط الخاص بالقناة مرور نحو 72 إلى 74 سفينة، ومر بالأمس 77 سفينة، واليوم هناك 80 سفينة.

التحويل من قناة السويس ليس سهلا

وأكد أن قرار التحويل ليس سهلا ويستغرق وقتا لنقل البضائع، لافتا إلى أن قناة السويس تستمر فى التطوير والتحديث، ودائما هناك عمليات مسح بخطة منظمة.

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، عن تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا، إثر هجوم جوي عندما كانت تبحر جنوبًا عبر مضيق باب المندب، وتعرضت لهجوم بمقذوف أدى لسقوط إحدى الحاويات في البحر واشتعال حريق في السفينة.