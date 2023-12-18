رئيس جامعة قناة السويس مد باب التقدم لجائزةالدكتور أحمد عسكر” حتى31 مارس 2024

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن مد فترة التقدم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية، الإنسانية، والأدبية ...وذلك حتى موعد 31 مارس 2024

هذا وقد أعلن " مندور" في وقت لاحق، عن فتح باب التقدم للجائزة لعام 2023، وذلك حتى موعد 31 ديسمبر 2023.

مؤكدا أنه تقليد علمي تتبعه الجامعة مع بداية العام الجامعي من كل عام،

ويقدم الجائزة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية، مشيرا إلى اهتمام جامعة قناة السويس بالبحوث العلمية والتطبيقية التي تتوجه وتخدم المجتمع



وتابع أنه تم الإعلان عن الجائزة بكليات وإدارات الجامعة.

يشرف على تنظيم فعاليات الجائزة المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، ومنى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.