«الملاحى» يفتتح الملتقى التوظيفى السادس لجامعة النهضة

وسط مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات والبنوك فى فعاليات الملتقى

افتتح الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، الملتقى التوظيفى السادس لجامعة النهضة، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. ويشارك فى الملتقى ما يقرب من 140 مؤسسة من كبرى البنوك والشركات والمؤسسات العاملة فى مصر، وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى والبنك الأهلى الكويتى ومجموعة شركات العربى وبنك القاهرة البورصة المصرية وبنك CIB، وذلك إيمانًا بأهمية الملتقى الذى تنظمه الجامعة فى موسمه السادس.

وأكد الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، على أهمية التعليم المعرفة للطلاب والذى يهدف إلى بناء المستقبل للدولة المصرية والمحافظة على القيم والمبادئ، وذلك تماشيًا مع الأسس التى وضعتها القيادة السياسية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجمهورية الجديدة، موجهًا النصيحة للطلاب بالاطمئنان على المستقبل فى ظل النهضة الكبيرة فى كل المجالات التى تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه وجه الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الشكر لجامعة النهضة على إقامة والمشاركة ملتقى التوظيفى فى عامه السادس، مؤكدًا أن خطة وزارة التعليم العالى تهدف إلى تخريج طالب مؤهل لسوق العمل.

ووجهت الدكتورة شرين على زيدان، مدير الموارد البشرية ببنك CIB، الشكر لجامعة النهضة لدعوتها للمشاركة فى الملتقى التوظيفى السادس، مشيرًا إلى أن البنك اطلق مبادرة «حلمك يهمنا» والتى تهدف لتطوير وتعليم الطلاب وخاصة الفتيات للعمل بمجالات الاقتصاد وخاصة البنوك.

وأضاف أحمد نظمى، مدير مديرية وزارة العمل ببنى سويف، أن مشاركة مديرية العمل ببنى سويف فى الملتقى التوظيفى السادس تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال والمشروعات والمؤسسات بالكوادر المتاحة للعمل من الطلاب، مشيرًا إلى أن دور وزارة العمل يتخلص فى المحافظة على الميزان بين طرفى العمل وهما أصحاب المنشآت والمؤسسات والعاملون بها، بما يسهم فى زيادة الإنتاج.

من جانبه قال محمد يوسف، مدير إدارة تطوير الأعمال بالمعهد المصرفى المصرى، إن المعهد المصرفى يقدم العديد من الحزم التدريبية وأبرزها برنامج التدريب من أجل التوظيف.