الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد ضرورة خفض التصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على ضرورة خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل إلى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم في السراي الكبير

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد شدد على أولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

ودعا ميقاتي إلى تطبيق القرار الأممي 1701 - الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل – نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته.

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