الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفير الأردن بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر لفترة جديدة

السفير الأردني في
السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة

هنأ السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بإعادة انتخابه بثقة كبيرة من الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية.

وقال العضايلة - في تغريدة له اليوم الاثنين، على حسابه - : ‏"أهنئ مصر وشعبها الشقيق بإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولايةٍ رئاسيةٍ جديدةٍ يستمر فيها بقيادةٍ حكيمة ورؤيةٍ استشرافية في مسيرةِ عطاءٍ وإنجاز نحو مستقبلٍ واعدٍ، تبقى فيه مصر بازدهارها المعهود ودورها الريادي في محيطها العربي والإقليمي".

وأضاف: "خالص التهاني للرئيس السيسي ثقة الشعب المصري الشقيق وأطيب التمنيات بالتوفيق ودوام الصحة والعافية".

مواد متعلقة

شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

ملك إسبانيا وولى عهد بريطانيا يصلون إلى الكويت للعزاء في الشيخ نواف

وزيرا خارجية السعودية والأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة

لافروف: روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة دول "الناتو"

خادم الحرمين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء البريطاني يضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

سعد الحريري يهنئ مصر بمناسبة فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بقيادة الجهود العالمية لحماية المهاجرين وتعزيز إدماجهم
الجريدة الورقية