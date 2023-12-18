وزير بريطاني: أمير الكويت الراحل نقل العلاقات معنا في جميع المجالات إلى آفاق أرحب

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، إن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، كان "نعم القائد" خلال مسيرة حكمه إذ استطاع أن ينقل العلاقات البريطانية - الكويتية في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة إلى آفاق أرحب.

وأكد وزير الدولة البريطاني - في تصريح لتلفزيون دولة الكويت، مساء اليوم/الاثنين/، إثر مشاركته نيابة عن الحكومة البريطانية في تقديم واجب العزاء للأمير الراحل بسفارة دولة الكويت في لندن - عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بريطانيا بالكويت، مشيرًا إلى قيام وفد بريطاني رفيع المستوى بالسفر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الراحل، معتبرًا أن ذلك خير دليل على قوة العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل في المطار الأميري مساء اليوم، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز الأمير وليام ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.