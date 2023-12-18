الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير بريطاني: أمير الكويت الراحل نقل العلاقات معنا في جميع المجالات إلى آفاق أرحب

اللورد طارق أحمد
اللورد طارق أحمد

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، إن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، كان "نعم القائد" خلال مسيرة حكمه إذ استطاع أن ينقل العلاقات البريطانية - الكويتية في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة إلى آفاق أرحب.

وأكد وزير الدولة البريطاني - في تصريح لتلفزيون دولة الكويت، مساء اليوم/الاثنين/، إثر مشاركته نيابة عن الحكومة البريطانية في تقديم واجب العزاء للأمير الراحل بسفارة دولة الكويت في لندن - عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بريطانيا بالكويت، مشيرًا إلى قيام وفد بريطاني رفيع المستوى بالسفر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الراحل، معتبرًا أن ذلك خير دليل على قوة العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل في المطار الأميري مساء اليوم، ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز الأمير وليام ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

مواد متعلقة

شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

ملك إسبانيا وولى عهد بريطانيا يصلون إلى الكويت للعزاء في الشيخ نواف

وزيرا خارجية السعودية والأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة

لافروف: روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة دول "الناتو"

خادم الحرمين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء البريطاني يضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

سعد الحريري يهنئ مصر بمناسبة فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بقيادة الجهود العالمية لحماية المهاجرين وتعزيز إدماجهم
الجريدة الورقية