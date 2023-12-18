مدير تعليم الفيوم تتفقد مدارس التعليم الفني

أجرت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة عدد من مدارس التعليم الفني بالفيوم، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

وتابعت وكيل الوزارة، مدرسة أبوكساه الثانوية الصناعية العسكرية بنين بإدارة أبشواي التعليمية، وتفقدت وكيل الوزارة أقسام المدرسة ، لمتابعة إنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وحرصت على متابعة قسم النجارة بالمدرسة، ومتابعة مكبس الخشب بالمدرسة (مشروع النجارة من خلال تحويل الرواكد الخشبية إلى ألواح كونتر ومقاعد وديسكات، يتم استخدامها وتوزيعها على المدارس على مستوى محافظة الفيوم).

معرض العلوم والهندسة

ومن جهه اخرى بدأت فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة الذي تنظمه جامعة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والتعليم.

بحضور الدكتور كمال غلاب رئيس لجنة التحكيم، ومنسق جامعة الفيوم بالمسابقة، والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، وعضو لجنة تحكيم المسابقة، وعدد من أعضاء اللجنة والطلاب المشاركين، وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

أوضح الدكتور كمال غلاب رئيس لجنة تحكيم المسابقة ومنسق الجامعة أن عدد المشروعات المشاركة هذا العام وصلت 65 مشروعا ، وتنوعت بين مشروعات في مجال الطب والصيدلة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والعلوم، والإنسانيات، بمشاركة 91 طالبًا وطالبة.

واضاف أن تحكيم المشروعات يخضع لعدد من المعايير منها تحديد المشكلة، وجمع البيانات والمنهج العلمي والإبداع في طرح الفكرة ومهارات العرض وأن يكون هناك مخرج مبدئ المشروع قابل للتطبيق.

وأشار إلى أن الدرجة القصوى للتقييم 100 درجة تقسم على حسب استيفاء كل معيار.

وصرح أن لجنة تحكيم المسابقة تضم أساتذة من كليات الطب والزراعة والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة والعلوم والخدمة الاجتماعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والزراعة. وسوف تعلن نتيجة المسابقة غدًا الثلاثاء.

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