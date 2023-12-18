الدقهلية تناقش تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام وباسم الشريف مدير عام مكتب السيد محافظ الدقهلية، وتناول" مختار "خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل داخل الادارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

ووجه مختار، بضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل في ملف ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية حرصا علي حقوق الدولة وصالح المواطنين وكذلك ضرورة اعطاء دفعة للعمل في ملفات التصالح والتقنين بالمراكز والمدن والاحياء والقري تيسيرا علي المواطنين وتحقيقا لمصالحهم.

وقرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للقيام بالمعاينة علي الطبيعة لعدد من قطع الاراضي أملاك الدولة التي تم حصرها بعدد من المراكز والمدن والعمل علي دراسة مدي امكانية استغلال هذه الاراضي الاستغلال الامثل فيما يعود بالنفع علي المواطنين، وأكد "مختار" علي اهمية الاسراع في تنفيذ الصيانة اللازمة لعدد من المعدات الهندسية التي في حاجه للصيانة بسيطه بالحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن والاحياء والقري واعادة دخولها الخدمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة.

وشدد على سرعة الانتهاء من الدراسة اللازمة لاستغلال قطعة ارض بالمشاية السفلية بالمنصورة امام جزيرة الورد بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية، وفي ذات السياق وجه "مختار"لمتابعة الانتهاء من تنفيذ اعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين..

ولفت محافظ الدقهلية، إلى اهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة وضرورة تنفيذ اعمال خدمات به لتلبية مطالب الرواد من المواطنين ابناء المحافظة، وايضا وجه "مختار"لسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بانشاء مصنع لتدوير قش الارز والاستفادة القصوي من الانتاج السنوي للدقهلية من قش الارز وتحقيق الجدوي الاقتصادية منه، كما وجه "مختار"لاهمية المتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة.

وأكد مختار، أهمية تحديد التوقيتات اللازمة "تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء" والالتزام بهما لتنفيذ ملفات العمل فيما يتعلق بجميع المشروعات مضيفا ان الالتزام بالتوقيتات هو العامل الاساسي لللنجاح والانجاز لكافة المشروعات مؤكدا علي اهمية انهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين في هذا الشأن، مشدداً على المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات وانهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة انجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة، كما أكد "مختار"علي اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلي كل مسئول ان يؤدي عمله بما يرضي الله..

وتناول مختار، خلال مؤتمر المتابعة العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك ومتابعة موقف انشاء مجمع خدمات بالدقهلية وتطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر وموقف المباني الحكومية الصادر لها قرارات ازالة وعملية ادارة وتشغيل محطة بوتجاز طلخا وتطبيق الفاتورة الالكترونية بالمراكز والمدن والاحياء والقري.