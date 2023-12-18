الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن مستجدات الأوضاع في غزة

السيسي يتلقى اتصالاً
السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
 

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، محذراً من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية، بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة، وشدد السيد الرئيس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وخاصةً فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمناً جهود السكرتير العام في هذا الصدد.

ومن جانبه أشاد السيد "جوتيريش" بالجهود المصرية لوقف نزيف الدماء، مؤكداً حرصه على التنسيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية، والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

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