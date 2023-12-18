الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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يوسف القعيد: الشعب المصري فوض الرئيس السيسي بالنزول الكثيف في الانتخابات الرئاسية

يوسف القعيد
يوسف القعيد

هنأ الكاتب يوسف القعيد، شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

وأكد يوسف القعيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى بالتغطية الخاصة التي تقدمها قناة صدى البلد بمناسبة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، أن نتائج انتخابات الرئاسة 2024 عامل مهم في بناء وطن جديد واستمرارا لعملية التقدم، واصفا نزول المواطنين للانتخابات الرئاسية بأنها تفويض شعبي للرئيس السيسي؛ لاستكمال ما بدأه خلال ولايتين ماضيتين.

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وأشار الكاتب يوسف القعيد إلى أن المصريين قالوا كلمتهم ورأيهم وهو "نعم للرئيس السيسي لبناء وطنا نباهي به العالم أجمع"، متابعًا: “ما نراه اليوم حدث في ثورتي 1919 وثورة 1952 ووقوف المصريين ضد الجماعة المخربة؛ مما يعتبر تفويضا لبناء دولة مدنية حديثة”.

واستشهد يوسف القعيد بنسبة مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة هذا العام والتي تخطت نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة.

 

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